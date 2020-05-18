Число автоугонов сократилось в России на период самоизоляции

Страховщики зафиксировали сокращение числа автомобильных угонов в апреле, когда почти все российские регионы находились в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

В сравнении с мартом количество угонов авто сократилось на 53%. Такие данные приводит «Альфастрахование».

По данным этой страховой компании, лидером по числу автоугонов в апреле оказался Санкт-Петербург, на который пришлось 58% от всех заявлений по угонам.

Второй стала Москва, где зарегистрировали в два раза меньше случаев.

В целом угонщикам были интересны все те же машины, что и ранее, а именно Toyota Camry, Kia Rio Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.