Страховщики зафиксировали сокращение числа автомобильных угонов в апреле, когда почти все российские регионы находились в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
Число автоугонов сократилось в России на период самоизоляции
В сравнении с мартом количество угонов авто сократилось на 53%. Такие данные приводит «Альфастрахование».
По данным этой страховой компании, лидером по числу автоугонов в апреле оказался Санкт-Петербург, на который пришлось 58% от всех заявлений по угонам.
Второй стала Москва, где зарегистрировали в два раза меньше случаев.
В целом угонщикам были интересны все те же машины, что и ранее, а именно Toyota Camry, Kia Rio Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.
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