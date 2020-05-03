Слабые места в защищенных автомобилях назвал угонщик

В общении с российскими журналистами угонщик рассказал, какие автомобили более защищены от кражи, а в каких стоит обратить на это особое внимание и мыслить комплексно.

Для начала было сказано, что в целом немецкие автомобили премиального класса имеют намного выше защиту, чем азиатские модели.

В первом случае бывает достаточно штатной противоугонной системы, однако это действительно в том случае, когда модель машины не является особо востребованными у автоугонщиков, пишет ngs24.ru.

Если в машине используется дешевая или неправильно установленная система, то это дает больше шансов успешно угнать машину, так как появляются «дыры» в виде отключенного иммобилайзера или дальнобойного брелока.

В последнем случае угонщик сможет действовать на большем расстоянии, чем при штатной системе, которая требует более близкого расстояния для разблокировки и снятия сигнализации.

В особой зоне риска владельцы автомобилей Toyota, так как эти машины более востребованы у автомобильных воров, чем корейские авто, хотя последние тоже входят в списки самых угоняемых.

Ослабляют защиту дешевая сигнализация, бесключевой доступ, а вот усилить защиту можно хорошими механическими блокираторами, дополнительным замком капота, дополнительным метками в виде радиометок.

В последнем случае отмечается, что не стоит путать радиометки с маяками, хотя маячки также не помешают, так как они смогут сообщить координаты уже угнанной машины.

Подводя итоги, автовор советует выбирать не самую дорогую противоугонную систему, а грамотно подобранный комплекс из среднего ценового сегмента.

Однако при этом очень важно подойти к установке системы креативно, расположив основные блоки таким образом, чтобы получилась по-настоящему надежная противоугонная система.