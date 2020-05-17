Составлен топ-3 практичных универсалов на рынке России

Автомобильные эксперты проанализировали предложения на российском рынке и выбрали три универсала, которые будут самыми практичными из представленных.

Топ-3 практичных универсалов на рынке России составили эксперты сайта «Автоновости дня», которые на первое место определили Skoda Octavia Combi.

В нем, как отмечается, хороший объём багажного отделения и большой выбор силовых установок. Также в списке оказался Hyundai i30 Wagon, но он уступает лидеру рейтинга по числу ДВС в моторной гамме, хотя багажник у него также объёмный.

Замыкает тройку лидеров Kia Ceed SW, который также назвали практичным универсалом.

Стоит отметить, что на рынке есть и другие универсалы, но вышеуказанные модели попали в список, так как имеют приемлемые цены и пользуются повышенным спросом у россиян.