Названы Топ-5 самых ржавеющих иномарок в России

Автомобильные эксперты в России рассказали об автомобилях с пробегом, которые лучше не брать на вторичном рынке, так как они подвержены коррозии.

Топ-5 самых ржавеющих иномарок в России эксперты NJCAR.RU выбирали среди автомобилей 2005-2014 годов выпуска.

Так, на пятой строчке оказался Ford Mondeo 2006-2010 годов выпуска, у которого после пяти лет эксплуатации появляется коррозия на колесных арках и порогах.

Модели семейства Mazda 6 оказались на четвертом месте рейтинга. Подвержены коррозии модели, выпущенные в период с 2005 по 2008 год. В этих машинах ржавеют задние арки, крылья, двери, а также днище.

В тройке антирейтинга оказался Nissan Almera первого поколения, выпушенного с 2005 по 2006 год. В нем ржавеют многие кузовные элементы.

Следующим в списке оказался Opel Astra, выпущенный с 2005 по 2012 годы.

Первое место в Топ-5 самых ржавеющих иномарок в России оказалось за Geely Emgrand X7 2011-2013 г.в., у которого оцинковки нет, да еще и слой лакокрасочного покрытия в нем очень тонкий.