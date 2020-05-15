Skoda повысила цены на три модели в России

Чешская марка на территории РФ переписала цены на несколько своих автомобилей.

Об изменениях в стоимости машин стало сайту «Цена Авто», специалисты которого постоянно ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Эксперты выяснили, что в России Skoda повысила цены на три модели.

Среди них оказались лифтбек Superb и универсал Superb Combi во всех комплектациях, а еще прибавили в цене три топовые модификации кроссовера Kodiaq.

Их стоимость выросла в процентном выражении на 1,2-1,4%, а в денежном – на 24-44 тыс. рублей.

Литфбек Superb в зависимости от комплектации стал дороже на 24-37 тыс. рублей, а Superb Combi прибавил в цене 28-38 тыс. рублей.

Больше всех подорожал кроссовер Kodiaq в комплектациях Scout, Sport Line и Laurin and Klement. Их стоимость выросла на 40-44 тыс. рублей.