Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников

Пресс-служба чешской компании Skoda в России сообщила, когда в продаже появится новый Rapid.



Как говорится в сообщении марки, новый Rapid станет доступен для покупки после майскиъхпраздников.

Более того в период с 16 по 23 мая автопроизводитель обещает публиковать на официальных онлайн-ресурсах видеоролики, в которых будут рассказывать об особенностях автомобиля.

При этом пока россиянам предлагают оформлять предварительные заказы на модель, которая будет представлена с тремя силовыми установками на выбор.

Минимальная стоимость лифтбека второй генерации составляет 792 000 рублей, тогда как топовый вариант оценен в 1 171 000 рублей.

Напомним, в отличие от предшественника автомобиль получил обновленную внешность, которая теперь выполнена в стиле модели Scala.

В салоне предлагают двухспицевый пуль с подогревом и дисплей диагональю 6,5 или 8-дюймов. За дополнительную плату клиенту предложат трехспицевый руль.

Моторная гамма нового Skoda Rapid осталась без изменений и по-прежнему представлена 1,6 или 1,4-литровыми агрегатами, работающими в паре с механикой, автоматом или роботизированной КП DSG.

В списке оборудования лифтбека предложат шесть подушек безопасности, функцию мониторинга степени усталости водителя, цифровую приборную панель, два разъема USB-C и многое другое.