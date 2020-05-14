Украинцы стали чаще приобретать китайские автомобили

Не только россияне, но и украинцы в апреле больше покупали автомобилей китайского происхождения.

Как рассказали аналитики, в Украине несмотря на то, что самыми востребованными являются европейские и американские машины, стали чаще выбирать авто китайских марок.

Как пишет сайт aobe.ru, на территории Украины было реализовано 945 китайских машин, а этот результат оказался на четверть больше, чем годом ранее.

Самыми продаваемыми автомобилями в стране стали модели брендов марок Chery (512 шт.), Haval (216 ед.), FAW (71 экз.), JAC (49 ед.) и Volvo (12 шт.).

Среди моделей чаще всего украинцы покупали компактный кроссовер Chery Tiggo 2.