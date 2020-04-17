Продажи китайских машин на рынке РФ выросли в 1,5 раза

Увеличение показателя реализованных авто китайского происхождения было зафиксировано аналитиками по итогам первого квартала 2020 года.



В отчетный период россияне купили 10 608 китайских машин, а это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат».

По данным специалистов, больше всего среди китайских авто продается моделей марки Haval, которая показала рост в 2,8 раза до 4 047 проданных ед.

Второе место по объёмам продаж оказалось за Geely, у которой показатель составил 2 466 шт., что на 57% больше. В тройке лидеров располагается Chery – 1 689 шт., что на 37% больше.

У Changan был зафиксирован рекордный рост продаж – в 6,4 раза до 1 245 ед.

Также россияне покупали модели марок Lifan (420 ед.; — 69%), FAW (341 ед., +56%), DFM (269 ед.; -13%), Zotye (71 ед.; -87%), Brilliance (44 ед.; +2%), Foton (16 ед.; -70%).