До конца этого года немецкая компания проведет презентацию обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan, но похоже помимо обновления у модели появится еще и новая модификация.

Вероятно новинку стоит ожидать только в 2021 году, и речь идет о купеобразном варианте автомобиля.

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan в кузове Changan CS85, то есть на испытаниях заметили так называемый тестовый мул.

Если присмотреться, то можно заметить детали в стиле Golf и черты обновленного Tiguan, который уже показывали на тизере.

Предполагается, что существенных отличий кросс-купе от обычного кроссовера не получит, за исключением формы кузова.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена теми же установками, что и у обычного Tiguan. Между тем напомним, что недавно глава компании засветил новое поколение этого кроссовера.