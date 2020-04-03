Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность Volkswagen Tiguan



Руководитель Volkswagen Герберт Диесс опубликовал в сети фотографию, где на заднем фоне оказалось изображение нового Volkswagen Tiguan. Было ли это случайно или нет, сейчас неизвестно.

Пока есть данные, что кроссовер новой генерации будет представлен не ранее чем через два года, а до конца года дебютирует обновленная версия автомобиля.

Исходя из этого можно предположить, что на опубликованном снимке засветился эскиз или концепт нового Tiguan.

Что касается обновленной версии, то она помимо слегка измененной внешности, должна получить гибридную установку.

Актуальное поколение Tiguan было представлено в 2016 году, а в России этот автомобиль представлен по цене от 1,6 млн рублей.