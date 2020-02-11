Обновлённый кроссовер Volkswagen Tiguan вывели на тесты

Обновленный вариант кроссовера ранее попадал в объективы камер фотошпионов, а теперь в сети появились снимки модели с зимних тестов с минимальным камуфляжем.

В кроссовере предложат новые фары, решетку радиатора в стиле Touareg, а также небольшой спойлер на двери багажника.

Какие изменения произойдут в салоне модели пока неизвестно, но можно предположить, что в кроссовере будет новое поколение мультимедийной системы и изменится селектор трансмиссии.

В техническом плане изменений не ожидается, за исключением появления мягкого гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором.