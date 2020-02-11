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Обновлённый кроссовер Volkswagen Tiguan вывели на тесты

Новости
11.02.2020 22:57
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Обновленный вариант кроссовера ранее попадал в объективы камер фотошпионов, а теперь в сети появились снимки модели с зимних тестов с минимальным камуфляжем.

В кроссовере предложат новые фары, решетку радиатора в стиле Touareg, а также небольшой спойлер на двери багажника.

Какие изменения произойдут в салоне модели пока неизвестно, но можно предположить, что в кроссовере будет новое поколение мультимедийной системы и изменится селектор трансмиссии.

В техническом плане изменений не ожидается, за исключением появления мягкого гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором.

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