О планах компании стало известно журналистам британского издания Autocar.
Renault к 2022 году выпустит два новых электрокроссовера
Они выяснили, что к 2022 году выпустит два новых электрокроссовера, которые будут выполнены в стилистике прототипа Morphoz и получат платформу CMF-EV.
Так, один кроссовер по габаритам будет сопоставим с кроссовером Kadjar, а на одной зарядке он сможет проехать до 550 км.
О второй новинке информации пока нет. Однако, известно, что модульная платформа CMF-EV предполагает создание компактный и среднеразмерных автомобилей.
То есть можно предположить, что вторая модель электрокроссовера будет из среднеразмерного сегмента.
В целом к 2022 году под брендами Renault и Dacia выйдет 8 электромобилей, большинство из которых окажутся сити-карами.
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