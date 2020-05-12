Renault к 2022 году выпустит два новых электрокроссовера



Они выяснили, что к 2022 году выпустит два новых электрокроссовера, которые будут выполнены в стилистике прототипа Morphoz и получат платформу CMF-EV.

Так, один кроссовер по габаритам будет сопоставим с кроссовером Kadjar, а на одной зарядке он сможет проехать до 550 км.

О второй новинке информации пока нет. Однако, известно, что модульная платформа CMF-EV предполагает создание компактный и среднеразмерных автомобилей.

То есть можно предположить, что вторая модель электрокроссовера будет из среднеразмерного сегмента.

В целом к 2022 году под брендами Renault и Dacia выйдет 8 электромобилей, большинство из которых окажутся сити-карами.