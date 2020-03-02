Renault представил концепт-трансформер Morphoz

Renault представила уникальный концепт Morphoz, в котором в зависимости от режима колесная база может составлять 2730 мм и 2930 мм.

Кроссовер Morphoz должны были показать публике на Женевском автосалоне, но из-за коронавируса организаторы его отменили, поэтому презентацию концепта провели онлайн.



Renault кроссовер Morphoz создала на платформе CMF-EV. Последнюю разрабатывали исключительно под электрокары.

Самой главной особенностью кроссовера стала удлиняемая база. В режиме City длина автомобиля составляет 4400 мм, а колесная база 2730 мм. В таком состоянии запас хода кроссовера составляет 400 км.



При активном режиме Travel общая длина кроссовера вырастет до 4800 мм, а колесной базы — до 2930 миллиметров.

В этом режиме в кроссовере будет более просторный салон и увеличенное багажное отделение. Также в режиме Travel можно дополнительно установить блок батарей на 50 киловатт-часов.

Это позволит на одном заряде проехать до 700 км. В салоне новинки установили поворотные кресла и большие дисплеи.

Заявлено, что в кроссовере установлен автопилот третьего уровня, который позволяет автомобилю самостоятельно продвигаться по дорогам общего назначения, при этом за рулем обязательно должен быть оператор.



