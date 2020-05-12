Kia готовит конкурента электрическому кроссоверу Porsche Taycan

Автопроизводитель анонсировал разработку нового электрического кроссовера, который составит конкуренцию Porsche Taycan и будет отличаться «невероятной производительностью».

Новая электрическая модель носит индекс CV. В ней компания обещает быструю зарядку, отличные динамические характеристики и большой запас хода.

По сути новый кроссовер станет серийным продолжением прототипа с названием Imagine by Kia. В основе автомобиля расположится новая платформа E-GMP, за счет которой электрические силовые установки будут иметь разную мощность и запас хода.

В максимальной конфигурации запас хода составит около 480 км, а зарядка от 350-киловатной станции будет осуществляться менее чем за 20 минут.

Презентация нового электрокроссовера ожидается в 2021 году.