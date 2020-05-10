Названы самые надежные автомобили с «автоматом»

На российском рынке все большую популярность набирают модели авто, которые оснащены автоматической трансмиссией.

В таком случае речь идет не только о классическом автомате, но и о роботизированных КП, вариаторах и т.п.

Ранее «автоматы» в большинстве случаев называли ненадежными, но со временем они стали лучше.

Однако есть машины с таким типом трансмиссий, которые являются самыми надежными. Так, эксперты рассказали о нескольких самых надежных автомобилях, оснащенных «автоматом».

В списке есть Hyundai Solaris и Kia Rio, у которых при своевременном обслуживании автоматическая КП способна без серьезных поломок работать более 100 тыс. км.

Еще надежная коробка передач установлена в автомобиле Mazda 6, где она выдержит минимум 150 тыс. км.

Ну и последней моделью в этом рейтинге числится Toyota Camry, но в этом случае надежной будет трансмиссия в моделях, выпущенных после 2014 года.