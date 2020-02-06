Российская бесступенчатая трансмиссия сэкономит до 30% топлива

Новая трансмиссия уже проходит тестовые испытания, но о коммерческом ее исполнении пока говорить рано.

Курганские ученые собственными силами разработали бесступенчатую трансмиссию, которая улучшает динамику автомобиля и позволяет до 30% экономить топлива. Данные о возможности коробки передач были получены после тестов созданного образца.

Как пишет «РГ», коробку назвали «передачей Благонравова» в честь доктора технических наук Александра Благонравова, который является конструктором боевых машин пехоты.

Новая трансмиссия лишена недостатков вариатора и роботизированной коробки, и в ней заложен принцип от современных импульсных блоков питания цифровой техники.

То есть полученная от ДВС энергия передается колёсам ровно столько сколько потребуется.

В «передаче Благонравова» в отличие от гидротрансформатора нет потери энергии в момент, когда колеса машины неподвижные или когда только начинается движение транспортного средства.

Пока трансмиссия курганских ученых находится в стадии разработки, и не понятно заинтересуются ли ею автопроизводители.