В России подорожали самые популярные модели Hyundai

Речь идёт о седане и кроссовере Hyundai, которые прибавили в цене от 6 до 12 тыс. рублей.
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На изменение стоимости двух моделей обратили внимание журналисты портала Wroom.ru.
Отмечается, что удорожание произошло всех комплектаций Creta и Solaris за исключением начальной.
Кроссовер предлагается по цене на 12 тыс. рублей дороже, а седан подорожал на 6 тыс. рублей.
Остальные модели марки имеют прежние ценники.
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