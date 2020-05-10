В России подорожали самые популярные модели Hyundai

Речь идёт о седане и кроссовере Hyundai, которые прибавили в цене от 6 до 12 тыс. рублей.

На изменение стоимости двух моделей обратили внимание журналисты портала Wroom.ru.

Отмечается, что удорожание произошло всех комплектаций Creta и Solaris за исключением начальной.

Кроссовер предлагается по цене на 12 тыс. рублей дороже, а седан подорожал на 6 тыс. рублей.

Остальные модели марки имеют прежние ценники.