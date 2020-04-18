Новая версия кроссовера на российском рынке будет представлена в ограниченном количестве, и она будет отличаться не только наличием Яндекс.Авто, но и расширенным списком оборудования.

Hyundai Tucson получил спецверсию со встроенной системой Яндекс.Авто, которая получила приставку к названию Way.

Еще в кроссовере будет поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а мультимедийная система имеет восьмидюймовый экран.

В списке оснащённости, как сообщили в пресс-службе компании, будут колесные диски на 17 дюймов, полноразмерное запасное колесо, обогрев руля и сидений, климат-контроль, камера заднего вида, датчики парковки, рейлинги на крыше, а также поясничный подпор сиденья водителя с электроприводом и многое другое.

Оценили кроссовер в спецверсии от 1 749 000 рублей. Она будет представлена с 2,0-литровым 150-сильным и 2,4-литровым 184-сильным агрегатами с передним и полным приводом.