Volkswagen заморозил цены на коммерческие модели в России

Пресс-служба компании Volkswagen сообщила о поддержке своих клиентов и замораживает стоимость коммерческих автомобилей в России.

Действующие цены на машины с 1 апреля будут сохранены до 31 мая.

Кроме этого, автопроизводитель объявил о продлении действия гарантий на весь модельный ряд, но для тех клиентов, у которых гарантия истекает в период с 1 по 31 марта этого года.

Таким клиентам гарантия продлевается на три месяца. Никаких действий от клиента не требуется, так как гарантию продлевают автоматически.