Пресс-служба компании Volkswagen сообщила о поддержке своих клиентов и замораживает стоимость коммерческих автомобилей в России.
Volkswagen заморозил цены на коммерческие модели в России
Действующие цены на машины с 1 апреля будут сохранены до 31 мая.
Кроме этого, автопроизводитель объявил о продлении действия гарантий на весь модельный ряд, но для тех клиентов, у которых гарантия истекает в период с 1 по 31 марта этого года.
Таким клиентам гарантия продлевается на три месяца. Никаких действий от клиента не требуется, так как гарантию продлевают автоматически.
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