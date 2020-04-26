В Шереметьево сфотографировали новый Volkswagen I.D.3

В Россию прибыл электрический Volkswagen ID.3, о чем стало известно из официального Instagram-аккаунта аэропорта Шереметьево.

В социальной сети пресс-служба аэропорта Шереметьево опубликовала отчет о росте грузооборота в первом квартале 2020 года.

Пост был проиллюстрирован разгрузкой Volkswagen ID.3 на фоне самолета российской авиакомпании «ЭйрБриджКарго».

Электрический хэтчбек построен на платформе MEB, а это тележка, созданная специально для электрических моделей.

В целом еще в прошлом году на Volkswagen ID.3 уже можно было оформить заказ, когда производить открыл квоту на 30 тыс. ед.

В ноябре электрокар начали собирать на заводе в Цвиккау, но потом из коронавируса предприятие остановили, и только пару дней назад завод снова начал работать.

Volkswagen ID.3 будет предлагаться с электрической силовой установкой мощностью 150 и 204 л.с. Запас хода в зависимости от комплектации будет от 330 до 550 км.

Стоит отметить, что официально Volkswagen не объявляла, что в РФ будет продаваться электрический ID.3.