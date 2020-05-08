Названы самые популярные в России дизельные машины 2020 года

Российские аналитики рассказали о самых востребованных автомобилях с дизельными силовыми установками по результатам их продаж за первый квартал 2020 года.

В этом рейтинге лидером оказался кроссовер Volkswagen Tiguan с ростом в три раза до 2 055 реализованных экземпляров.

На втором месте списка находится внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, у которого наблюдается отрицательная динамика продаж до 1 723 ед., что на 24% меньше.

Третий результат у BMW X5 – 1674 проданных экземпляров, что на 36% больше.

В первую пятерку самых популярных дизельных машин входят KIA Sorento Prime (1622 ед.; +27%) и Hyundai Santa Fe (1594 ед.; +22%), а в десятке лидеров по версии агентства «Автостат» еще вошли: Renault Duster (1395 ед.; -2%); BMW X7 (1381 ед.; рост в 48 раз); Toyota Land Cruiser Prado (1352 ед.; -22%); BMW 5-Series (1163 ед.; -1%) и Volkswagen Touareg (994 ед.; +9%).