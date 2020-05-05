Рейтинг самых надежных кроссоверов на вторичном рынке был составлен экспертами журнала What Car?, которые проводили опрос среди владельцев.
Составлен топ-5 самых надежных кроссоверов с пробегом
В результате был составлен топ-5 самых надежных кроссоверов с пробегом, а на последнем месте этого рейтинга числится Nissan X-Trail.
Надежным назвали модель выпущенную в период с 2007 по 2014 г. Чаще всего владельцы этого кроссовера жаловались на кондиционер, выхлопную и тормозную системы.
В результате рейтинг надежности машины составил 68,8%, то есть с проблемами в этих авто столкнулись только 16% автомобилистов.
На четвертое место поместили кроссовер Audi Q5 (2008-2017), у которого рейтинг надежности составил 89,6%, а самой частой проблемой в нем назвали подвеску.
В тройку лидеров вошел Toyota RAV4 (2006-2012) с рейтингом надежности 93,1%.
Вторая строчка досталась модели Honda CR-V (2012-2018), в которой в основном жалуются на коробку передач, в целом рейтинг надежности в нем составил 95,9%.
Ну и лидером составленного топ-5 самых надежных кроссоверов с пробегом оказался Toyota RAV4 (2013-2019) с показателем 97,6%.
У четвертого поколения этой модели зафиксировали только жалобы на тормоза.