Рейтинг самых надежных кроссоверов на вторичном рынке был составлен экспертами журнала What Car?, которые проводили опрос среди владельцев.



В результате был составлен топ-5 самых надежных кроссоверов с пробегом, а на последнем месте этого рейтинга числится Nissan X-Trail.

Надежным назвали модель выпущенную в период с 2007 по 2014 г. Чаще всего владельцы этого кроссовера жаловались на кондиционер, выхлопную и тормозную системы.

В результате рейтинг надежности машины составил 68,8%, то есть с проблемами в этих авто столкнулись только 16% автомобилистов.

На четвертое место поместили кроссовер Audi Q5 (2008-2017), у которого рейтинг надежности составил 89,6%, а самой частой проблемой в нем назвали подвеску.

В тройку лидеров вошел Toyota RAV4 (2006-2012) с рейтингом надежности 93,1%.

Вторая строчка досталась модели Honda CR-V (2012-2018), в которой в основном жалуются на коробку передач, в целом рейтинг надежности в нем составил 95,9%.

Ну и лидером составленного топ-5 самых надежных кроссоверов с пробегом оказался Toyota RAV4 (2013-2019) с показателем 97,6%.

У четвертого поколения этой модели зафиксировали только жалобы на тормоза.