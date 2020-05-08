Продажи автомобилей на рынке РФ упали на 64% в апреле

При этом по результатам продаж за период с января по апрель 2020 года отрицательная динамика составляет только 9,6%.

В отчётный период россияне на учет поставили 422,2 тыс. новых автомобилей.

А в апреле продажи автомобилей на рынке РФ упали на 64% до 53,3 тыс. зарегистрированных машин.

Об объёмах зарегистрированных авто сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на данные аналитиков. Также отмечается, что такое падение не отражает всей глубины ущерба.