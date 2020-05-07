Infiniti повысила цены на свои кроссоверы в России

Премиальная марка в мае снова переписала ценники на свои кроссоверы, официально представление на российском рынке.

Предыдущее удорожание машин специалисты «Цена Авто» фиксировали в апреле, когда модели подорожали на 60 — 115 тыс. руб.

В мае цены изменились в большую сторону на 35-90 тыс. рублей или на 0,9-2,2%. В большую сторону цены подняли на кроссоверы бренда, тогда как еды сохранили прежние ценники.

Так, Infinity QX60 прибавил в цене 35-40 тыс. рублей, QX50 стал дороже на 55-90 тыс. рублей, а QX80 предлагается по увеличенной на 55 тыс. рублей цене.