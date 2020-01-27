В компании Infiniti в этом году планируют предложить для россиян две новинки.
Обновлённые Infiniti QX50 и QX80 появятся в РФ осенью 2020 года
27.01.2020 20:23
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Речь идет о таких автомобилях как Infiniti QX50 и QX80, которые будут относиться к 2020 модельному году.
Обновлённые Infiniti QX50 и QX80 появятся в РФ осенью 2020 года, однако подробности обновления пока не раскрывают.
Модели будут незначительно отличаться внешне и в салоне, а в списке оборудования, появятся новые системы и опции.
Никаких изменений в техническом плане не ожидается.
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