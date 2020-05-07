Онлайн-продажи автомобилей в России компания Fresh Auto начала в конце марта.
Fresh Auto отчиталась об онлайн-продаже более 1000 автомобилей в РФ
Через сервис этой компании для покупки предлагаются как новые, так и подержанные автомобили.
Их предлагают для покупки с доставкой по указанному адресу или самовывозом.
Как отчитались в Fresh Auto, за апрель через сервис онлайн было продано более 1 000 автомобилей, среди которых 926 экземпляров было с пробегом.
Из всех проданных машин треть было доставлено на дом.
Пока компания не зафиксировала ни одного случая возврата или отказа от автомобиля после внесения предоплаты.
В Петербурге снова стартовали онлайн-продажи авто с доставкой на дом
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