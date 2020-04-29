В Петербурге снова стартовали онлайн-продажи авто с доставкой на дом

Компания Carmart возобновила онлайн-продажи новых автомобилей с доставкой их клиенту в указанное место.

Со вторника в Санкт-Петербурге через сайт Carmart можно выбрать и заказать легковой автомобиль марки Audi, KIA, Hyundai, Genesis, Mitsubishi и Honda.

Также компания предлагает машины с пробегом. Как сообщат пресс-служба компании, сейчас доступно 800 автомобилей с пробегом.

Доставки выбранного авто осуществляются в пределах Санкт-Петербурга, а также за его пределы, но не более 10 км от границы города.

В компании отметили, что 10 жителей северной столицы уже сделали заказы.

Свою работу Carmart начала в 2017 году, но из-за того, что россияне оказались не готовы в онлайн-покупкам машин, проект пришлось на время «заморозить».