На тестах заметили новый кроссовер Skoda Enyaq iV

Компания Skoda начала тестирование нового кроссовера в виде тестового мула, замаскированного под Suzuki S-Cross.

Тесты проходят в Чехии, где и сфотографировали новинку. Сейчас известно, что новый кроссовер получит название Skoda Enyaq iV. Это означает, что автомобиль будет приводиться в движение электрической силовой установкой.

Сама модель станет первым электрокаром бренда, который построен на платформе MEB.

Эта основа используется и в новом Volkswagen ID.4. По предварительным данным запас хода Skoda Enyaq iV составит 500 км, а силовая установка будет представлена одним электромотором, расположенным на задней оси.

Будет у новой модели и полноприводная модификация с двумя электродвигателями.

Последняя версия, как ожидается, будет иметь мощность более 300 л.с. Предполагается, что премьера электрического кроссовера состоится до конца года.