отзыв об авто

Поиск

На тестах заметили новый кроссовер Skoda Enyaq iV

Новости
06.05.2020 19:55
5

Компания Skoda начала тестирование нового кроссовера в виде тестового мула, замаскированного под Suzuki S-Cross.

Тесты проходят в Чехии, где и сфотографировали новинку. Сейчас известно, что новый кроссовер получит название Skoda Enyaq iV. Это означает, что автомобиль будет приводиться в движение электрической силовой установкой.

Сама модель станет первым электрокаром бренда, который построен на платформе MEB.

Эта основа используется и в новом Volkswagen ID.4. По предварительным данным запас хода Skoda Enyaq iV составит 500 км, а силовая установка будет представлена одним электромотором, расположенным на задней оси.

Будет у новой модели и полноприводная модификация с двумя электродвигателями.

Последняя версия, как ожидается, будет иметь мощность более 300 л.с. Предполагается, что премьера электрического кроссовера состоится до конца года.

На тестах заметили новый кроссовер Skoda Enyaq iV На тестах заметили новый кроссовер Skoda Enyaq iV

Кроссовер Skoda Kamiq стал еще доступнее

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿