Кроссовер Skoda Kamiq стал еще доступнее

Кроссовер получил обновление и новые комплектации, и при этом стал дешевле.



В компании Skoda сообщили, что запустили продажи обновленного Skoda Kamiq, который стал еще доступнее, чем ранее.

Его минимальная цена теперь на 10% дешевле.

В списке оснащенности комплектации стоимостью в 899 900 юаней или 927 тыс. рублей есть 4 подушки безопасности, система стабилизации, парктроник, мультифункциональный руль, колесные диски на 16 дюймов, а также аудиосистема и многое другое.

В самой дорогой комплектации дополнительно предлагают мультимедийную систему с тачскрином, виртуальную панель приборов, климат-контроль, легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, а также систему запуска двигателя с кнопки, кожаный салон и другое.

Стоимость топовой версии составляет 125 900 юаней или 1,3 млн рублей.