В Nissan прокомментировали уход с европейского рынка

Накануне появилась информация, согласно которой Nissan сократит свое присутствие на европейском рынке.

Некоторые СМИ даже писали о полном уходе бренда с рынка Европы.

В компании Nissan прокомментировали уход с европейского рынка, опровергнув информацию распространенную зарубежными изданиями.

Было объявлено, что бренд продолжит развиваться в Европе и продолжить выводить новые автомобили.

Наряду с этим автомобильная компания направит силы на укрепление свих позиций в Китае, Японии и США. Что касается закрытия автозаводов, то об этом речи пока не идет.