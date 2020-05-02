О моторах нового Nissan X-Trail появилась информация

Не так давно в сети рассекретили внешность кроссовера нового поколения , о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.



Теперь зарубежным инсайдерам удалось выяснить данные о моторной гамма Nissan X-Trail. Так, выяснилось, что кроссовер после смены поколений, как и предшественник, будет предлагаться с 2,5-литровым ДВС.

При этом его доработают и увеличат ему отдачу на 10 л.с. В новом Nissan X-Trail мощность двигателя составит 182 л.с. при 249 Нм крутящего момента.

Мощность мотора хоть и выросла, но расход топлива в смешанном цикле снизится до 7,8 литра против 8,1 литра у актуальной версии.

При этом информация о заряжаемой гибридной установке пока не подтверждается. Другие подробности не раскрывают.