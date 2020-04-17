Раскрыт Nissan X-Trail нового поколения

Не так давно в Сети были опубликованы патентные изображения новой генерации кроссовера Nissan Rogue, который за пределами американского рынка продается как Nissan X-Trail.



Недавно на форуме WorldsCoop.Forumpro.fr были опубликованы официальные изображения новинки, благодаря которым внешность и салон нового кроссовера Nissan X-Trail раскрыли до премьеры.

Новая генерация автомобиля должна дебютировать уже в августе, хотя компания планировала провести его показ в этом месяце на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Итак, новый Rogue/ X-Trail, судя по изображениям, будет оснащен двухуровневой оптикой, решеткой радиатора V-Motion, а его габариты немного увеличатся, за счет чего в салоне появится больше места.

Кроме этого, ожидается, что со сменой поколений компания вернет и семиместную модификацию модели.

Что касается салона, то его существенно переработают и там появится мультимедийная система с сенсорным экраном, цифровая панель приборов, новый руль, беспроводная зарядка для смартфонов и многое другое.

Расширится и число вариантов оформления салона, среди которых будет двухцветная отделка, варианты с металлизированными вставками, а в дорогих комплектациях будет отделка сидений кожей.

О моторной гамме официальных данных нет, а по данным инсайдеров в ней будут обычные ДВС, а также гибридные установки. Среди трансмиссий сохранят 6-ступенчатую механику и вариатор.