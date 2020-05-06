Раскрыт интерьер нового кроссовера Haval H5

Речь идет о кроссовере нового поколения, который предназначен для китайского рынка.



Ранее фотошпионы уже публиковали фотографии экстерьера автомобиля, а теперь на канале cnauto99 в Instagram появились фото интерьера нового кроссовера Haval H5.

Судя по снимкам, в салоне автомобиля произошли кардинальные изменения, а также модель в отличие от предшественника имеет серьезно измененный дизайн экстерьера.

В салоне появилась новая панель приборов, большой экран мультимедийной системы, новый руль, блок управления климатом, измененные дефлекторы и многое другое.

Что касается внешности, то там есть фары в стиле Ford Bronco, появились новые бамперы, решетка радиатора и в целом оптика.

Линейка двигателей нового Haval H5 будет представлена турбомотором объёмом два литра и мощностью 190 л.с.

В паре с мотором будет работать 7-скоростной робот и полноприводная система. Презентация автомобиля состоится до конца года. Напомним, ранее были объявлены цены на российскую версию внедорожника.