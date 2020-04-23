Объявлены цены на внедорожник Haval H5

Ранее китайская компания сообщила, что Haval H5 будет представлен на российском рынке в двух комплектациях – Comfort и Premium.



Недавно были опубликовали цены на рамный внедорожник Haval H5, который в продажу поступит после открытия автосалонов, неработающих сейчас из-за карантина.

Напомним, что Haval H5 собирают на заводе в Тульской области. В нашей стране автомобиль представлен в версии, которая в Китае уже не продается и имеет оформление передней части в стиле Мазды.

Моторная гамма представлена только одним двигателем, но в двух вариантах форсировки. Речь идет о 2,0-литровом ДВС с отдачей 150 или 177 л.с.

Среди трансмиссии предложат только 6-ступенчатую механическую КП. Haval H5 в базовой версии уже оснащен климат-контролем, мультимедийной системой, датчиками парковки и круиз-контролем.

В версии Premium добавляется электрорегулировка кресел, камера заднего вида и кожаный салон.

Для начальной комплектации, которую ценили в 1 099 000 рублей будет доступен 150-сильный вариант двигателя, а в более дорогой версии будет и 150-, и 177-сильный варианты по цене 1 249 000 и 1 349 000 рублей.