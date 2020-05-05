В РФ может появится 7-местный Chevrolet дешевле Lada Granta

Микроавтобус Chevrolet Damas могут начать поставлять на российский авторынок с предприятия UzAuto Motors.

Как ранее сообщалось, стоимость такого автомобиля в Казахстане оказалась дешевле, чем у Lada Granta, которые также представлена на этом рынке.

О вероятном появлении микроавтобуса Chevrolet дешевле Lada Granta в России стало известно источнику близкому к Минпромторгу «Газеты.ру».

Однако этот источник сомневается, может ли автомобили пройти сертификационные испытания по безопасности.

Напомним, что модель имеет длину 3 850 мм, а в движение его приводит 0,8-литровый двигатель.

Последний имеет мощность 52 л.с. и работает в паре с пятискоростной механикой. В эквиваленте стоимость машины составляет около 564 тыс. рублей.