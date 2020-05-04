Выход бюджетных автомобилей Chevrolet откладывается

В первой половине года бюджетные автомобили американской марки Chevrolet, собираемые предприятием UzAuto Motors, точно не появятся.

Сразу несколько моделей обещали привезти в Россию, но теперь их выход откладывается, на что есть несколько причин.

Во-первых, в СМИ появилась информация, что у UzAuto Motors возникли проблемы с растаможкой, и партия автомобилей застряла на российской границе.

Во-вторых, у производителя могут появиться проблемы связанные с долгами по бренду Ravon. Последний задолжал банку 42 млн рублей.

Существуют и проблемы, связанные с дилерами, так как небольшие дилеры готовы сотрудничать с UzAuto Motors, чего не скажешь о крупных компаниях.

Именно от крупных дилеров производитель ждет высокой прибыли. То есть теперь бюджетные Chevrolet появятся в лучшем случае летом, а если карантин будут продлен, то выход состоится позднее.