Продажи автомобилей Hongqi резко выросли в Китае на 111%

О популярности седанов премиальной марки за период январь-февраль 2020 года сообщило 3 мая агентство Синьхуа.



В отчетный период китайская компания несмотря на эпидемию коронавируса смогла нарастить продажи на 111% до 39 500 реализованных экземпляров.

Отмечается, что продажи моделей Hongqi осуществляются не только в автосалонах, но и онлайн.

Между тем материнская компания FAW в прошлом году выполнила свои планы по объёмам продаж, реализовав 100 тыс. автомобилей Hongqi, а в планах на 2020 году – 200 тыс. автомобилей, тогда как к 2025 году объёмы продаж должны составит уже 600 тыс. экземпляров