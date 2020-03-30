Премиальная марка Hongqi готовит седан в стиле «Волги»

Снимки нового седана от премиального бренда Hongqi появились в Сети.



Китайские журналисты раздобыли изображения новой модели, которая, как выяснилось, имеет сходство с 21-ой «Волгой».

В целом новая модель с названием L4 будет выполнена в классическом стиле, а вот ее конкурентами называют Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

По сути Hongqi L4 становится гражданским вариантом флагмана L5. Последний создавался для председателя КНР Си Цзиньпинь.

Как ранее сообщалось, Hongqi намерена наращивать продажи своих автомобилей, а поможет ей в этом выпуск гражданских автомобилей.

Что касается L4, то дальнейшем помимо седана планируется на базе модели выпустить еще и купе.

По предварительным данным, седан в стиле «Волги» будет оснащен четырехлитровым ДВС мощностью 400 л.с., который разрабатывали на базе мотора от Toyota.