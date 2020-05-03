На 6% выросли продажи дизельных легковых автомобилей в России

Рост продаж дизельных машин наблюдается по итогам первого квартала года.

Как сообщают аналитики «Автостат», за период январь-март 2020 года россияне купили 31 300 новых автомобилей с дизельными моторами.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6%.

Наибольшей популярностью пользуются дизельные версии автомобилей марки BMW, объемы продаж которых составили 8 тыс. экземпляров, что на 24% больше.

Вторыми самыми популярными дизельными машинами в России стали модели бренда Mercedes-Benz (3,4 тыс. ед.; +5%).

В список лидеров вошли Toyota и Volkswagen с результатом по 3,3 тыс. штук.

У первой наблюдается отрицательная динамика на 23%, а второй был зафиксирован рост на 76%. На пятом месте оказался Mitsubishi (2,3 тыс. ед.; -11%).