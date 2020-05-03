Составлен топ-10 самых дешевых внедорожников с «дизелем» в РФ

Рейтинг на основании стоимости автомобилей по состоянию на май 2020 года подготовили специалисты сайта «Цена Авто».

Отмечается, что сегмент кроссоверов и внедорожников в России занимает почти половину авторынке новых машин.

Среди них 15% приходится на модели с дизельным двигателем. О самых дешёвых из них и решили рассказать эксперты.

Так, на первой строчке составленного топ-10 самых дешевых внедорожников с «дизелем» в РФ оказался Renault Duster. Стоимость модели в такой версии составляет 1 036 000 рублей.

На второй строчке располагается Hyundai Tucson, но его цена уже составляет 1 889 000 рублей, но и мощность мотора тут уже больше, а также предлагается автоматическая КП вместо механики.

На третьем месте расположился Nissan X-Trail. Дизельный вариант в комплектации SE оценен в 1 910 000 рублей. Peugeot 3008 стал четвертым с ценником 2,1 млн рублей.

В первую пятерку еще вошел дизельный KIA Sorento, предлагаемый по цене от 2 154 900 рублей.

В десятке самых дешевых внедорожников с «дизелем» в РФ еще оказались: Skoda Kodiaq (2 158 000 руб.), Volkswagen Tiguan (2 269 000 руб.), Peugeot 5008 (2 299 900 руб.), Renault Koleos (2 337 900 руб.) и MINI Countryman Cooper D ALL4 (2 340 000 руб.).