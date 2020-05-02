Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в России на 1 мая

Стоимость автомобилей в России в связи с многими факторами меняется, причем в большую сторону.

В основном автопроизводители переписали цены на свои автомобили в марте, тогда как в апреле число компаний переписавших цены на авто существенно сократилось.

Эксперты портала CarsWeek.ru подготовили обновленный рейтинг самых доступных автомобилей по состоянию на 1 мая.

Впрочем, лидер этого списка остается неизменным и это Лада Гранта, предлагаемая по цене от 460 тыс. рублей.

На второй строчке располагается Datsun on-DO с ценником от 511 000 рублей, а в тройку лидеров входит хэтчбек mi-DO, у которого стоимость стартует от 622 900 рублей.

Также в составленном топ-5 самых бюджетных легковушек в России на 1 мая оказались седан Renault Logan и хэтчбек Sandero, у которых стоимость одинаковая и составляет 625 000 рублей.