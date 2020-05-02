Стоимость автомобилей в России в связи с многими факторами меняется, причем в большую сторону.
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в России на 1 мая
В основном автопроизводители переписали цены на свои автомобили в марте, тогда как в апреле число компаний переписавших цены на авто существенно сократилось.
Эксперты портала CarsWeek.ru подготовили обновленный рейтинг самых доступных автомобилей по состоянию на 1 мая.
Впрочем, лидер этого списка остается неизменным и это Лада Гранта, предлагаемая по цене от 460 тыс. рублей.
На второй строчке располагается Datsun on-DO с ценником от 511 000 рублей, а в тройку лидеров входит хэтчбек mi-DO, у которого стоимость стартует от 622 900 рублей.
Также в составленном топ-5 самых бюджетных легковушек в России на 1 мая оказались седан Renault Logan и хэтчбек Sandero, у которых стоимость одинаковая и составляет 625 000 рублей.
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