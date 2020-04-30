Российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях европейских брендов на рынке за период январь-март.

Так, был составлен топ-10 самых популярных европейских автомобилей в РФ, который возглавляет автомобиль Volkswagen Polo.

Его объёмы продаж за первый квартал составили 12 820 экземпляров. Стоимость этого автомобиля в России стартует от 717 000 рублей.

На второй строчке, составленного агентством «Автостат» рейтинга, располагается Volkswagen Tiguan. С продажами 8 765 экземпляров. В минимальной комплектации этот автомобиль имеет ценник 1 619 000 рублей. В тройке лидеров располагается Renault Logan – 7 806 проданных шт.

Начальная цена этого авто составляет 577 000 рублей. В первую пятерку списка самых популярных европейских автомобилей в РФ вошли Renault Duster и Skoda Rapid с результатами 7 084 и 6 811 единиц, а также минимальными ценами 719 000 и 829 000 рублей.

Следующими в списке числятся: Renault Sandero (6 627 ед., 577 тыс. рублей), Skoda Octavia (6 360 ед., от 1 140 000 руб.), Skoda Kodiaq (5 743 ед., от 1 539 000 руб.), Renault Kaptur (5 490 ед., от 945 тыс. руб.) и Renault Arkana (4 601 ед., от 1 015 000 руб.).