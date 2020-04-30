Названы сроки премьеры конкурента Audi Q5 и BMW X3 от Genesis

Премиальный бренд Genesis готовит новый автомобиль, которым окажется кроссовер, а он станет вторым в модельном ряду бренда.



Новинка получит название GV70 и на рынке составит конкуренцию таким автомобилям как Audi Q5 и BMW X3. Недавно стало известно, когда представят новинку.

Если верить источнику, новый GV70 будет представлен осенью, а точнее в октябре. Genesis GV70 создают на платформе от GV80, за счет которой в моторной гамме стоит ожидать 2,5 и 3,5-литровые ДВС.

В дальнейшем модель получит трехлитровый дизельный двигатель. Все моторы будут работать в паре с 8-скоростным автоматом.

В экстерьере автомобиля предложат крупную решетку радиатора, светодиодные фары, два патрубка выхлопной системы, спойлер и акулий плавник антенны на крыше.

В салоне новинки одним из вариантов оформления станет черно-белый, а его мультимедийная система в базе получит 8-дюймовый экран.

В списке оснащенности будет камера кругового обзора, премиальная аудиосистема, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.