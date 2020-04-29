Японская компания Toyota на совместном предприятии с FAW организует производство новой версии своего седана Corolla.

У Toyota Corolla появится длиннообразная версия для китайского рынка, которая помимо измененных габаритов получит еще и слегка измененную внешность.

Сейчас известно, что длина колесной базы автомобиля вырастет на 100 мм и составит 2,8 метра. Моторная гамма длинной Короллы будет представлена только новым трехцилиндровым агрегатом.

Его мощность составит 118 л.с. при 146 Нм крутящего момента. Такая модификация модели за пределы китайского рынка не выберется.

В нашей стране представлена обычная Corolla с 1,6-литровым ДВС по цене от 1 243 000 рублей.