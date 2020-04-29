Аналитики консалтинговой компании дали прогноз по авторынку России на 2020 года.

Как пишет «ТАСС», ссылаясь на данные компании PwC, продажи легковых автомобилей в РФ могут упасть на треть до 1,14 млн штук.

Падение автомобильного рынка связано с коронавирусом, снижением цен на нефть и экономической ситуацией в стране.

Такое падение будет наблюдаться, если к третьему кварталу года начнется восстановление и стабилизация цен на нефть, а также снятие ограничений, связанных с коронавирусом.