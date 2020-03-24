Авторынку РФ предрекли кризис в апреле 2020 года

При этом в начале года ряд дилеров наблюдал небольшой всплеск продаж, что связано с подорожанием автомобилей на фоне изменения цен на нефть и падения рубля.

Кроме этого, ситуацию усложняет и коронавирус, из-за которого наблюдаются проблемы с поставками компонентов и комплектующих.

Некоторые компании ищут новых поставщиков, а это скажется на стоимости деталей. Также всплеск продаж наблюдается еще и из-за желания россиян купить прошлогодние машины.

При этом уже в апреле будет наблюдаться резкое падение продаж, когда подорожают уже все автомобили, а запасы прошлогодних моделей иссякнут.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, который выступил в эфире НСН, говорит, что это будет стандартная ситуация и кризис авторынка неизбежен.