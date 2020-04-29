В июне Kia привезет в РФ новый кроссовер Kia XCeed

В компании Kia на 2020 год запланировали выход нескольких новинок, и первой из них станет кроссовер Kia XCeed с турбированными двигателями.

Эта модель должна выйти во втором квартале года, но подробности пока не раскрываются. Известно лишь, что в его моторной гамме будут 1,4 и 1,6-литровые моторы с отдачей 140 и 200 л.с.

Эти силовые установки будут работать в паре с 7-суоростным роботом. Предполагается, что стоимость Kia XCeed будет приближена к цене универсала ProCeed.

Последний продают за 1 594 800 и 2 044 900 рублей в зависимости от модификации. Еще одной новинкой станет кроссовер Seltos с 1,6-литровым ДВС.

Эта версия уже встала на конвейер российского предприятия. Вместе с этой версией число вариантов Kia Seltos достигнет 21.

Кроме этого, в компании сообщили, что предварительно, полноценно представительство компании в России и работа предприятия возобновится в июне.