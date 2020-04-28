Специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили, обратили внимание, что 15 автобрендов сохранили цены на свои модели.
15 автобрендов сохранили цены на модели с середины марта
Ситуация наблюдалась за период с 16 марта по 27 апреля.
Именно в этот период 15 автопроизводителей в России не меняли ценники на свои автомобили, официально представленные в стране.
Среди таких компаний оказались китайские Brilliance, DFM, FAW, Foton, GAC, JAC, Lifan и Zotye, а также Genesis, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и другие.
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