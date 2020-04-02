17 марок изменили цены на автомобили в РФ по итогам марта

В прошлом месяце многие автопроизводители начали поднимать стоимость своих автомобилей, что связано с разными факторами.

По итогам марта изменение стоимости автомобилей зафиксировали у 17 марок, о чем рассказали специалисты «Автостат». Из них 7 марок переписали цены на весь модельный ряд, а среди них Citroen, Nissan, Opel, Peugeot, Suzuki и Volvo.

На большинство автомобилей переписали ценники компании BMW, Renault и KIA. Некоторые автопроизводители изменили стоимость только отдельных моделей, и в их числе оказались Changan, Honda, Volkswagen, Toyota и Skoda.

У премиальной марки Lexus все машины подорожали, а две наоборот подешевели. Также разнонаправленное изменение цен было зафиксировано у Haval, у которого два кроссовера подешевели.

Отличился и бренд Ravon, который в первой половине марта снизил стоимость машин, а во второй половине месяца поднял.