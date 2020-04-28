Легендарный бренд Jawa принадлежит индийской компании Mahindra, которой и удалось получить необходимые сертификаты для продажи мотоциклов в Европе.

Таким образом, в Европу возвращаются мотоциклы Jawa, а именно модели Jawa Classic, Forty Two и Perak.

По предварительным данным, эти мотоциклы поступят в продажу на европейском рынке уже в этом году, но точные сроки пока не объявлены.

Стоит отметить, что бренд Jawa возродили в конце 2018 года, когда были представлены его модели мотоциклов.

В Индии они стали продаваться весной прошлого года, причем компания приняла большое количество заказов, а очередь на модели Classic и Forty Two растянулась на год.